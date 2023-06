Robert Sesselmann (2. v.re.) am Wahlabend in Sonneberg. Freitag mischt er sich in den Wahlkampf in Raguhn-Jeßnitz ein.

RAGUHN-JESSNITZ/MZ - Nach dem Sieg bei der Landratswahl in Sonneberg (Thüringen) nimmt die AfD nun eine weitere Stichwahl in den Blick: In Sachsen-Anhalt. Am Freitag wird der neue Sonneberger Landrat Robert Sesselmann zusammen unter anderem mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla in Raguhn für einen Parteifreund werben.