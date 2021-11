AfD gegen drohende Impfpflicht - Bitterfelder protestieren auf Schuman-Platz

Bitterfeld/MZ/ur - Mehr als 100 Personen haben am Montagabend an einer vom AfD-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld organisierten Demo in Bitterfeld teilgenommen. Ein Erfolg, erklärten die Veranstalter und kündigten für die kommenden Wochen weitere Aktionen gegen „den umgreifenden Coronawahnsinn“ an, wie AfD-Kreischef Daniel Roi mehrfach betonte.

Drohende Impfpflicht, 3G am Arbeitsplatz oder der nur für Geimpfte und Genesene mögliche Zutritt zu Veranstaltungen: Alles sei ein Ausdruck für die Spaltung der Gesellschaft, die immer weiter vorangetrieben werde. „Das machen wir nicht mit“, sagte Roi, für den ohnehin das ganze politische und gesellschaftliche System in Frage steht. „Politiker brechen Versprechen, Experten widerrufen unter Druck ihre Meinungen.“

Konkrete Beispiele nannte er allerdings nicht. Für Oliver Kirchner, den Chef der AfD-Fraktion im sachsen-anhaltischen Landtag, steht zudem fest, dass „die Geimpften die Treiber der Pandemie“ sind. Denn die würden überall eng bei eng sitzen. Alles andere wäre „eine Lüge der Regierung“.

Den Rednern, zu denen auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler und Christoph Berndt, AfD-Fraktionschef im brandenburgischen Landtag, gehörten, schwant indes, dass es einen Lockdown geben werde. „Sie werden es wieder machen“, rief Kirchner ins Mikro. Aber dagegen werde man aufstehen. „Das mache ich nicht mit. Das lasse ich mir nicht vorschreiben.“