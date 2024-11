Das Halle Leipzig The Style Outlets lädt in der Adventszeit zu einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie ein.

Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets lädt in der Adventszeit zu einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie ein. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. An allen vier Adventssamstagen – 30. November, 7., 14. und 21. Dezember – erwarten die Besucher jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr festliche Aktionen und süße Überraschungen, heißt es weiter.

Beim Weihnachtsbasteln sollen beispielsweise Glanzstücke für den Weihnachtsbaum oder die heimische Festtafel entstehen. Besucher jeden Alters können hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen und individuelle Dekorationen für die Festtage gestalten. An der Lebkuchen-Verzierstation warten zudem Lebkuchen, bunte Streusel, Zuckerguss und vieles mehr darauf, in kunstvolle Weihnachtsleckereien und kleine Lebkuchenhäuser verwandelt zu werden.

Die kleinen Gäste vom Halle Leipzig The Style Outlets können sich auf einige Helfer des Weihnachtsmannes freuen, die durch das Center ziehen

Für die passende weihnachtliche Stimmung sollen wärmender Glühwein und aromatische Winter-Cocktails sorgen. Besonders die kleinen Gäste können sich auf einige Helfer des Weihnachtsmannes freuen, die durch das Center ziehen und immer wieder kleine Geschenke verteilen. „Wir möchten unseren Besuchern eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit bieten und sie mit unseren Aktionen auf die Festtage einstimmen“, äußert sich Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets. „Neben dem abwechslungsreichen Programm laden unsere Shops mit attraktiven Angeboten und einer großen Auswahl an Geschenkideen zum entspannten Weihnachtsshopping ein.“

Wie in den Jahren zuvor, gibt es einen kostenlosen Geschenkeeinpackservice. So können die Besucher entspannt ihre Weihnachtseinkäufe erledigen und die Vorfreude auf das Fest genießen.

Im Halle Leipzig The Style Outlets hatte man zuletzt die Eröffnung von Starbucks und vom dänischen Modehersteller Vero Moda gefeiert.