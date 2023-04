Hendrik Schmeer und Gleichgesinnte wollen den kargen Boden in Wolfen-Nord zum fruchtbaren Garten machen. Wie das funktionieren soll und welche Erfolge es bereits gibt.

Ackern zwischen Plattenbauten - In Wolfen-Nord entsteht ein Gemeinschaftsgarten

Hendrik Schmeer und Julia Korb kümmern sich im Gemeinschaftsgarten in Wolfen-Nord um die ersten Pflanzen der Saison.

Wolfen/MZ - Vögel zwitschern, Bienen summen. Und Hendrik Schmeer schmiedet Pläne. Er ist in Aufbruchstimmung und will mit möglichst vielen Gleichgesinnten dem Gemeinschaftsgarten gleich neben dem Christophorushaus in Wolfen-Nord zu einer erfolgreichen Saison verhelfen.