Achtjähriger wird bei Auffahrunfall nahe Petersroda verletzt

Petersroda/MZ - Ein Achtjähriger ist bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 2058 leicht verletzt worden. Laut Polizei war eine 35-jährige Renault-Fahrerin auf der K 2058 aus Richtung Petersroda kommend in Richtung Roitzsch unterwegs. Dabei nahm sie zu spät wahr, dass der vor ihr fahrende VW langsamer wurde, um am rechten Fahrbahnrand zu halten.

Es kam zum Zusammenstoß, bei der sich die Renault-Fahrerin und ihr junger Beifahrer verletzten. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wird der Schaden auf rund 6.000 Euro geschätzt.