Acht Gullydeckel auf Straße in Bitterfeld gelegt - Polizei bestätigt drei Unfälle

Das ist kein Streich mehr: In der Anhaltstraße in Bitterfeld haben Unbekannte acht Gullydeckel aus der Verankerung genommen und auf die Straße gelegt.

Bitterfeld/MZ - Auf die Straße gelegte Gullydeckel haben am Sonntagmorgen in Bitterfeld für drei Unfälle gesorgt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der oder die Täter hatten in der Anhaltstraße insgesamt acht so genannte „Regenlaufgitter“ aus der Verankerung genommen und diese auf der Fahrbahn platziert.

Die geschädigten Autofahrer konnten diesen nicht rechtzeitig ausweichen, wodurch alle drei Autos beschädigt wurden. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.