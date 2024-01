In Gottesdiensten feiern die Sternsinger mit den Gemeinden den Abschluss der Aktion. Gesammelt wurde in Zörbig und Bitterfeld-Wolfen für den Amazonas und die Kinderhilfe.

Hilfe in der Not

Der Abschlussgottesdienst der Sternsinger fand in Zörbig statt. Dabei stand das globale Engagement für den Schutz des Regenwaldes und die Unterstützung bedürftiger Kinder in Amazonien im Mittelpunkt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zörbig/Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Am Wochenende rund um den Dreikönigstag wurde mit verschiedenen Gottesdiensten in der Pfarrkirche Bitterfeld, in der Antonius-Kirche in Zörbig und in der katholischen Kirche Edith Stein in Wolfen-Nord der Abschluss der Sternsingeraktion gefeiert.