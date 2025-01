Am Wochenende finden wieder zahlreiche feierliche Baumverbrennungen statt.

Bitterfeld/MZ. - Das Weihnachtsbaumverbrennen hat sich im Laufe der Jahre in vielen Orten der Region als fester Bestandteil der Wintertradition etabliert. Die abgeschmückten Tannen, die in der Weihnachtszeit für festlichen Glanz sorgten, erhalten durch diese Brauchtumsfeuer eine letzte würdige Aufgabe:

Sie spenden Licht, Wärme und eine Gelegenheit zum geselligen Beisammensein. Mit Glühwein, Gegrilltem und musikalischer Begleitung schaffen die Veranstaltungen eine einladende Atmosphäre für Jung und Alt. Die Mitteldeutsche Zeitung hat erste Termine im Überblick zusammengefasst (Änderungen vorbehalten):

Am 11. Januar ab 18 Uhr wird auf dem Sportplatz in Greppin das Feuer entzündet. Zuvor sammelt die Feuerwehr ab 13 Uhr die Weihnachtsbäume ein. Besucher dürfen sich auf eine gemütliche Atmosphäre mit warmen Speisen und Getränken freuen.

Die Ortsfeuerwehr Holzweißig lädt am 11. Januar ab 17 Uhr zum traditionellen Weihnachtsbaumfeuer am Waldparkplatz ein. Die Bäume werden ab 9 Uhr eingesammelt. Für das leibliche Wohl sorgen heiße Getränke und Gegrilltes.

Der Heimatverein Renneritz kombiniert das Weihnachtsbaumverbrennen mit einem Neujahrsempfang. Am 11. Januar werden ab 9 Uhr die Bäume in Renneritz und Ramsin eingesammelt. Das Feuer wird ab 16.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus entzündet.

Am 11. Januar ab 16 Uhr lodert das Feuer am Teich in Reuden. Mit Bratwurst, Fettbemme, Glühwein und Bier sorgt die Veranstaltung für das leibliche Wohl. Hintergrundmusik von der Platte, eine Feuerschale und ein großes Feuer aus ausgedienten Weihnachtsbäumen laden zum Verweilen ein.

In Rösa veranstaltet die Feuerwehr gemeinsam mit dem Verein „Alte Spritze“ am 11. Januar ein Weihnachtsbaumfeuer am Angelteich. Die Bäume sollten bis 9 Uhr sichtbar an die Straße gelegt werden. Ab 16.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit wärmendem Feuer, Glühwein und Gegrilltem.

Der Feuerwehrverein Stumsdorf lädt am Samstag, 11. Januar, ab 17 Uhr zu einem Weihnachtsbaumfeuer an der Feuerwehr ein. Bereits ab 10 Uhr sammeln die Kameradinnen und Kameraden die Bäume in Stumsdorf, Werben, Rieda und Schrenz ein. Süße und deftige Leckereien sorgen für das leibliche Wohl.

Auch die Ortsfeuerwehr Zörbig lädt am 11. Januar ab 17 Uhr auf ihr Gelände in der Feuerwehrstraße zum gemütlichen Weihnachtsbaumfeuer ein. Die ausgedienten Bäume werden am Samstagvormittag ab 10 Uhr eingesammelt. Es gibt Speisen und Getränken sowie Musik