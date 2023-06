Straßen- und Wegebau im ländlichen Raum Abschied vom Stückwerk - Wie die Gemeinde Muldestausee Ordnung in unbefestigte Straßen bringt

Unbefestigte Wege sind in allen Orten der Gemeinde Muldestausee ein Dauersanierungsfall. Jetzt soll für deren Ertüchtigung eine Spezialfirma ins Boot. Was die noch in diesem Sommer erledigen soll.