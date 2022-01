Abschied nach langen Diskussionen - Feuerwehr räumt Depot in der Wolfener Altstadt

Wolfen/MZ - Der Feuerwehrstandort im Eingangsbereich der Wolfener Filmfabrik ist Geschichte - zumindest, wenn es um die Kameraden der Einsatzabteilung der Freiwilligen Wehr und das hauptamtliche Personal geht. Allesamt haben das Gebäude verlassen. Die Freiwilligen wechseln an den Standort in Wolfen-Nord. Die verbliebenen vier Hauptamtlichen werden nach MZ-Informationen aufgeteilt: Zwei wechseln nach Wolfen-Nord, zwei in die Wache in der Bitterfelder Mittelstraße.

Der Abschied war am Dienstagabend greifbar. Die Spinde der Feuerwehrleute wurde auf Lkw verladen und nach Wolfen-Nord transportiert. In den bevölkerungsreichsten Stadtteil wird auch ein Großteil der Fahrzeugflotte umgesetzt. Das dortige Gerätehaus war zudem für mehrere zehntausend Euro für die Aufnahme des nunmehr ehemaligen Löschzuges Wolfen-Altstadt vorbereitet worden. Es entstanden neue Stellflächen im Außenbereich. Außerdem wurden Sanitär- und Umkleidebereiche umgestaltet.

Die Stimmung unter den Feuerwehrleuten war am Dienstag entsprechend schlecht

Die Zusammenlegung der Löschzüge Wolfen-Nord und Wolfen-Altstadt war im letzten Jahr im Stadtrat Gegenstand einer leidenschaftlichen Debatte. In deren Verlauf wurden unter anderem Vorwürfe laut, den nun leergeräumten Standort Wolfen-Altstadt bewusst schlecht zu rechnen. Es ging zum Beispiel um Sanierungsaufwand, der wegen eines undichten Daches auch in Wolfen-Nord vorhanden wäre und die Unterbringung des Altstadt-Traditionszimmers. In die Waagschale geworfen wurde zudem die kurze Wegstrecke zu Industriebetrieben. Nicht zuletzt machten die Feuerwehrleute auf die Verbundenheit zu ihrer Feuerwehr aufmerksam.

Das Ende einer langen Geschichte: Die Spinde der Altstadtwehr werden auf den Lkw geladen und nach Wolfen-Nord gebracht. (Foto: Michael Maul)

Die Stimmung unter den Feuerwehrleuten war am Dienstag dementsprechend schlecht. Dennoch zeigt sich Dirk Trampenau, als für den Brandschutz in der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung zuständiger Mitarbeiter, zuversichtlich. „Wir gehen davon aus, dass 27 Kameraden nach Nord umziehen.“ Der dortige Löschzug bestand bisher aus 43 Feuerwehrleuten.