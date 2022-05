Abriss in Sandersdorf: Wann diese zwei Wohnblöcke in der Thalheimer Straße verschwinden sollen

Auch der Block in der Thalheimer Straße 35-43 soll künftig abgerissen werden.

Sandersdorf/MZ - Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft setzt in Sandersdorf auf eine Mischung aus Neubau, Sanierung und Rückbau. So sollen beispielweise nach dem Neubau von drei versetzt angeordneten dreietagigen Wohnhäusern und einem Mehrgenerationenhaus im Ring der Chemiearbeiter dort auch Abrissarbeiten stattfinden. Laut Geschäftsführer Thomas Florian ist geplant, dass die Blöcke Ring der Chemiearbeiter 61-65 und Thalheimer Straße 35-43 verschwinden. Die beiden langgezogenen Gebäude sind deshalb schon lange leergezogen und vom Versorgungsnetz genommen worden. Dennoch ist an einen schnellen Abriss nicht zu denken.