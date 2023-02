Die Empfangshalle ist nur noch ein Durchgang zu den Bahnsteigen. Als letzter Mieter ist das Reisezentrum ausgezogen - in Container auf dem Vorplatz. Das Gebäude wird jetzt entkernt, dann kommt die Abrissbirne. Was sich für Fahrgäste alles ändert.

Die Bagger rollen an

Bitterfeld/MZ - Vergeblich rüttelt am Dienstagvormittag eine Familie an der gläsernen Tür zum Reisezentrum im Bitterfelder Bahnhof. Montagabend wurde diese Servicestelle für immer geschlossen. Aushänge weisen darauf hin. Als letzter Mieter hat das Reisezentrum die 165 Jahre alte Empfangshalle verlassen. Sein neues Zuhause ist ein Doppelcontainer – nur wenige Meter weiter direkt vor dem Gebäude. Am heutigen Mittwoch soll es öffnen. Das ist nur eine der Änderungen, auf die sich Reisende nun einstellen müssen. Denn der Abriss des Bahnhofs hat begonnen, auch wenn man ihn noch nicht sieht. Der Neubau folgt ab Sommer.