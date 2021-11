Abgesicherter Karneval: Narren sind in Wolfen und Roitzsch mit 3G in die Session gestartet

In Wolfen und Roitzsch haben die Närrinnen und Narren am Wochenende trotz Corona gefeiert. Alle Teilnehmer mussten die 3-G-Regel beachten.

Wolfen/Roitzsch/MZ - Sie haben es endlich einmal wieder krachen lassen. Zwar nur im kleinen Rahmen, in Wolfen aber mit dem traditionellen Kanonenschuss. Die Karnevalsvereine aus Thalheim und Roitzsch sind damit in die fünfte Jahreszeit gestartet. Ob und wann wieder einmal große Veranstaltungen stattfinden werden, stehe noch in den Sternen. „Wir lassen uns aber nicht unterkriegen“, sagt der Thalheimer Präsident, Olaf Kracke.

Der Innenhof des Bitterfeld-Wolfener Rathauses ist dabei besonders geeignet. Eine kleine Bühne ist vorhanden, ebenso die Versorgung mit allem, was des Karnevalisten Herz begehrt. Auch die Sicherheit könne man an dieser Stelle gewährleisten, weiß Kracke. Jeder, der hautnah dabei sein wollte, musste sich am Einlass einer Kontrolle auf Impfstatus und negativem Testergebnis unterziehen. Und wer beides nicht hatte, konnte sich dann vor Ort auch noch testen lassen. Das war in Wolfen und auch in Roitzsch der Fall.

„Wir haben aus diesem Anlass auf das Stürmen des Rathauses verzichtet“, sagt der Vereinspräsident. Trotzdem war Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) bereit, den symbolischen Rathausschlüsse an die Karnevalisten zu übergeben. Die Stadtkasse enthielt dann aber auch, der momentanen Lage angepasst, Konfetti, Teststreifen und Mundschutz.

Der Umzug durch den Ort wurde vom Vorstand des Vereins angeführt. (Foto: Maul)

„Ich wünsche mir, dass am Ende der Faschingszeit in der Truhe ein Schreiben liegt auf dem steht, dass endlich alles vorbei ist“, sagte Schenk. Trotz aller Beschränkungen haben die Thalheimer aber nicht auf die Tradition verzichtet. So wurde das neue Kinderprinzenpaar, Johanna die 1. vom Velohof und Finn der 1. vom Wahrenberg, mit eine Rikscha zur Krönung vorgefahren. Die traditionelle Baumpflanzung des scheidenden Paares werde man auf alle Fälle nachholen, versichert er.

Der festlich geschmückte Roitzscher Park bildete für die Narren und ihre Gäste eine wunderbare Atmosphäre. Kerzen auf den Wegen und ein großer Umzug durch den Ort mit dem Spielmannszug aus Zwochau schafften für alle eine Stimmung zum Feiern. Das konnte dann auch ausgiebig getan werden.

Funkenmariechen sind guter Dinge. (Foto: Maul)

Auf der Bühne zeigten die Sandersdorfer in einer Gastbeilage ihr Können und den Roitzscher Tanzgruppen konnte man ansehen, dass sie während der Coronabeschränkungen nicht die Hände in den Schoß gelegt hatten. „Ich freue mich, dass uns so viele Menschen besucht und sich an die Vorschriften gehalten haben“, zieht der Roitzscher Vereinspräsident Mario Elster eine erste Bilanz des Abends.