ABC-Zug rückt zum Chemiepark Bitterfeld aus - Mann bei Reinigungsarbeiten verletzt

Bitterfeld/MZ/CZE - Zu einem sogenannten ABC-Einsatz ist die Feuerwehr Bitterfeld am Donnerstag in den Chemiepark ausgerückt. Grund für den Einsatz, bei dem auch der am Standort der Ortswehr Wolfen stationierte ABC-Zug des Landkreises mit ausrückte, war ein Vorfall auf einem Firmengelände in der Mühlenstraße.

„Bei Reinigungsarbeiten an einem technischen Gerät war es dort aus bisher unbekannten Gründen zu einer chemischen Reaktion gekommen“, teilte die Feuerwehr später mit. Polizeisprecherin Doreen Wendland erklärte, ein Mitarbeiter habe die Schaufel eines Radladers mit einem säurehaltigen Mittel gereinigt. „Kurz danach klagte der 31-Jährige dann über Kopfschmerzen und Übelkeit.“

„Der Mann wurde anschließend zur weiteren Untersuchungen in das Klinikum Bitterfeld gebracht“

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits der Rettungsdienst auf dem Firmengelände im Einsatz und kümmerte sich notfallmedizinisch um den Mitarbeiter. „Der Mann wurde anschließend zur weiteren Untersuchungen in das Klinikum Bitterfeld gebracht“, so Wendland.

Währenddessen führten die Feuerwehr-Leute eine Lageerkundung unter schwerem Atemschutz durch. Doch offenbar ging keine weitere größere Gefahr von dem verwendeten säurehaltigen Mittel aus. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde der Stoff mit einem entsprechenden Bindemittel für Chemikalien aufgenommen. Allerdings musste der alarmierte ABC-Zug nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Ermittlungen zum Unfall wurden durch die Polizei aufgenommen.