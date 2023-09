Nahe der Anschlussstelle Wolfen kollidieren zwei Autos. Beide Fahrer müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autobahn 9 in Richtung München ist stundenlang gesperrt.

Wolfen/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Männern hat sich in den frühen Morgenstunden des Mittwochs auf der Autobahn 9 bei Wolfen ereignet. Die Fahrbahn in Richtung München war in der Folge mehrere Stunden lang gesperrt.