Sperrung auf Autobahn 9 Einschränkungen für Autofahrer: A9-Auffahrt in Bitterfeld-Wolfen für zwei Tage gesperrt

Am Mittwoch und Donnerstag wird die A9-Auffahrt der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen in Richtung München gesperrt. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.