Bitterfeld/MZ. - Die Proteste der Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung gingen auch am Freitag weiter. Wie bereits zwei Tage zuvor blockierten Bauern aus dem gesamten Landkreis die Auffahrten von drei der vier im Altkreis befindlichen Auffahrten zur Autobahn 9. Komplett dicht waren die Auffahrten Thurland und Bitterfeld-Wolfen. In Dessau-Süd wurde die Auffahrt in Richtung Berlin offen gehalten.