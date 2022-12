Bitterfeld/MZ - Nach einem Raubdelikt am Mittwoch in Bitterfeld sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Wie die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau berichten, war eine 92-jährige Frau aus Bitterfeld gegen 13 Uhr am Töpferwall in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs unterwegs.