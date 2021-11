88 neue Corona-Fälle am Wochenende in Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz bleibt knapp dreistellig

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Im Landkreis sind seit vergangenen Freitag 88 neue Infektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das sind 24 Fälle mehr, als über das vorhergehende Wochenende. Das teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. Der Wert der Sieben-Tage-Inzident liegt zum Wochenstart bei 100,5 und ist damit seit Freitag im Gegensatz zum Bundestrend wieder gesunken.

Gestiegen ist dagegen die Zahl auf den Intensivstationen: Derzeit werden acht Menschen intensivmedizinisch behandelt, fünf müssen invasiv beatmet werden.

Die meisten neuen Fälle sind über das Wochenende in Zerbst mit 23, Bitterfeld-Wolfen mit 20 und Köthen mit 15 Neuinfektionen aufgetreten. Sechs Fälle melden jeweils Sandersdorf-Brehna und Zörbig. Fünf Neuinfektionen wurden im Südlichen Anhalt, jeweils drei in Aken und Muldestausee sowie zwei in Raguhn-Jeßnitz festgestellt. Fünf der Neuinfektionen konnten laut Pawelczyk noch nicht einer Kommune zugeordnet werden.

Ähnliche Probleme gibt es bei der Bestimmung des Impfstatus der Infizierten, zumal diese nicht verpflichtet sind, diesen mitzuteilen. So weiß man laut Pawelczyk, dass von den 88 Infizierten seit Freitag 29 geimpft und 28 ungeimpft sind, aber von den restlichen 31 Menschen kennt man den Impfstatus nicht.

Etwas klarer werden die Verhältnisse, wenn man die vergangene Woche insgesamt betrachtet. Hier gab es laut dem Sprecher bei den Neuinfektionen 60 Geimpfte, 96 Ungeimpfte und 21, bei denen man es nicht weiß.