Betrug am Telefon scheitert

Bitterfeld/MZ. - Ein Betrüger hat sich am Montag gegen 15 Uhr bei einem 84-Jährigen aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld gemeldet und ihn zu einem Gewinn in Höhe von 38.000 Euro beglückwünscht. Für den Folgetag wurde nach Polizeiangaben ein Bote angekündigt, der dem Senior den Geldbetrag zu Hause persönlich übergeben sollte. Dafür sei es jedoch erforderlich, dass dieser eine Gebühr in Höhe von 900 Euro entrichtet. Hierauf ging das Opfer allerdings nicht ein.

Der ältere Herr beendete kurzerhand das Gespräch. Ein finanzieller Schaden ist ihm somit nicht entstanden. Die Täter suchen sich zumeist ältere Opfer, machen telefonisch falsche Gewinnversprechen und agieren dabei äußerst geschickt. Die Polizei macht weiter darauf aufmerksam, dass man nichts gewinnt, wenn man an keiner Lotterie teilgenommen hat. Man sollte also nicht zu gutgläubig sein. Zudem sollten in keinem Fall Geld oder andere Zahlungsgüter ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Auch rät das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld zu einem sparsamen Umgang mit persönlichen Daten Dritten gegenüber.