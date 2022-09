83-jährige Radfahrerin nach Zusammenprall mit Lkw in Bitterfeld schwer verletzt im Krankenhaus

Der Rettungsdienst musste am Dienstag in Bitterfeld ausrücken.

Bitterfeld/MZ - Eine 83-jährige Frau ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 100 in Bitterfeld schwer verletzt worden.

Wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilt, befuhr die Frau auf einem Fahrrad den Radweg an der B 100 in Richtung Wittenberger Straße, als sie auf Höhe der Friedensstraße auf die Fahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit einem Lkw, welcher die Bundesstraße in gleicher Richtung befuhr.

Die Radfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt und wurde gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Dass Fahrradfahren Gefahren birgt, zeigen aktuelle Zahlen. 2021 registrierte die Straßenverkehrsunfallstatistik des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalts, welche auf den Meldungen der sachsen-anhaltischen Polizei basiert, 1.927 verunglückte Fahrradfahrer. Laut den Ergebnissen der Haushaltebefragung „Laufende Wirtschaftsrechnung“ (LWR) kamen am 1. Januar 2021 auf 100 Haushalte rund 150 Fahrräder.