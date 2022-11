82-jähriger Frau in Zörbig Einkaufsbeutel entrissen - Seniorin wird leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 82-Jährige davongetragen, als ihr am Freitag gegen 10 Uhr in der Bitterfelder Straße in Zörbig der Einkaufsbeutel entrissen wurde. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Zörbig/MZ - Leichte Verletzungen hat eine 82-Jährige davongetragen, als ihr am Freitag gegen 10 Uhr in der Bitterfelder Straße in Zörbig von zwei Unbekannten der Einkaufsbeutel entrissen wurde. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt - verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Die beiden Täter im jugendlichen Alter hatten sich der Frau von hinten genähert, so die Polizei. Nach der Tat flüchteten sie, in Richtung Jeßnitzer Straße und Sandersdorf. Eine Zeuge beschrieb die jungen Männer als circa 1,70 Meter groß und schlank. Sie waren zum Teil dunkel bekleidet.

Mit der Einkaufstasche machten die jungen Männer jedoch keine große Beute. Diese beinhaltete lediglich einige persönliche Gegenstände der älteren Dame. Die Schadenshöhe wurde mit etwa 20 Euro angegeben.

Zeugen melden sich unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail [email protected]