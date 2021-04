81 neue Infektionen am Wochenende - Fast ein Viertel der Anhalt-Bitterfelder einmal geimpft

Anhalt-Bitterfeld - Über das Wochenende hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 81 neue Infektionen mit dem Corona-Virus zu verzeichnen. Die meisten davon in Bitterfeld-Wolfen (30), Köthen (11) und Sandersdorf-Brehna (10). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut nun 130,6.

Damit gelten aktuell 545 von 6.011 amtlich registrierten Infektionen als noch aktiv. Auch hier sind die meisten in Bitterfeld-Wolfen (183) gefolgt von Köthen (82), Sandersdorf-Brehna (62) und Zörbig (50).

Zwölf an Covid-19 erkrankte Personen müssen in Anhalt-Bitterfeld noch intensivmedizinisch versorgt werden, die Hälfe von ihnen wird invasiv beatmet.

Zudem hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld neue Zahlen zur Impfquote bekanntgegeben: So hätten derzeit 35.329 Personen aus Anhalt-Bitterfeld ihre Erstimpfung erhalten - was 22,2 Prozent entspricht. Außerdem sind inzwischen 8.804 Personen vollständig geimpft - was 5,5 Prozent entspricht. Allein in den Impfzentren Wolfen und Köthen seien vergangene Woche 1.849 Personen geimpft worden. (mz)