81 Lehrer in Anhalt-Bitterfeld sind in den Ruhestand gegangen - Sorge mit Blick auf Schulstart

Bitterfeld/MZ - 81 Lehrer sind im Schuljahr 2021/22 - also bis einschließlich 31. Juli dieses Jahres - im Kreis Anhalt-Bitterfeld in den Ruhestand verabschiedet worden. Das teilte der Sprecher des Landesschulamts, Tobias Kühne, auf MZ-Nachfrage mit. Wie viele Lehrer im Landkreis hingegen neu eingestellt werden, könne nur rückblickend beantwortet werden, so Kühne weiter.

Mangelware Musiklehrer

Das Schulamt, das seinen Hauptsitz in Halle hat, arbeite zudem daran, dass durchgehend Stellen im Schuldienst ausgeschrieben werden. „Wir stellen auch kontinuierlich neues Personal ein“, so Kühne. Dabei seien allerdings mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer, aber genauso Kunst und Musik nicht immer einfach zu besetzen. „Dort sind mitunter mehrere Anläufe nötig“, um eine freie Stelle zu belegen. Lehrermangel sei in ganz Sachsen-Anhalt regional sehr unterschiedlich und würde unterschiedliche Fächer betreffen.

Angehende Lehrer haben auf der Seite des Landesschulamts einen Überblick darüber, wo gerade freie Stellen offeriert werden. Für den Landkreis werden dort aktuell drei Stellen an weiterführenden Schulen ausgeschrieben. Allerdings gebe es keine festen Stichtage - Bedarf könne sich auch kurzfristig ergeben, erklärt Pressesprecher Kühne. „Mit dieser Praxis versuchen wir unter anderem, den Bewerbern viel Flexibilität bei ihren beruflichen Zukunftsentscheidungen zu ermöglichen.“

Angebot für Quereinsteiger

Auf verschiedene Arten versuche das Land, Lehrer anzuwerben, führt Kühne weiter aus. Es gebe sowohl ein Portal im Internet, außerdem werden Informationsveranstaltungen in Schulen durchgeführt. Beispielhaft sei das im Landkreis Mansfeld-Südharz geschehen. „Unsere ersten Erfahrungen damit waren positiv. Das Angebot stieß auf reges Interesse.“

Auch Berufstätige, die kein Lehramt studiert haben, können sich unter Umständen für den Schuldienst bewerben. Dafür muss allerdings ein Studium nachgewiesen werden, aus dem sich Fächer ableiten lassen.