Thalheim/MZ - Zu einem folgnschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in Thalheim gekommen. Dabei wurde eine 71-jährige Frau verletzt und danach vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Laut Polizei war der 80-jährige Fahrer eines Pkw Mazda gegen 18.20 Uhr in der Wolfener Staße in Thalheim unterwegs und wollte nach links in den Ernst-Thälmann-Platz abbiegen. Dabei fuhr er aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Mercedes Sprinter eines 35-Jährigen. Jener befuhr die Straße in Richtung Wolfen.

Bei der verletzten Frau handelt es sich um die Beifahrerin des Mazda, wie es aus dem Anhalt-Bitterfelder Polizeirevier weiter heißt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird nach den dortigen Informationen auf etwa 5.500 Euro beziffert.