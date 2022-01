80-Jährige fühlt sich im Supermarkt in Bitterfeld beobachtet - und wird bestohlen

Blick in einen Supermarkt.

Bitterfeld/MZ - Taschendiebe haben Donnerstagmittag das Handy einer 80-Jährigen aus deren Jackentasche entwendet. Die Seniorin ging mit einer Begleitperson gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Bitterfeld ihren Einkäufen nach.

Dabei fühlte sie sich von zwei männlichen Personen beobachtet, die ihre Nähe suchten. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihr Smartphone verschwunden war. Das Mobiltelefon des Herstellers Samsung hat einen Wert von circa 850 Euro.