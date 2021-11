78-Jährige sieht Mann mit ihrem Rad davonradeln - Handtasche hing am Korb

Wolfen/MZ - Wieder einmal ist ein Augenblick der Unachtsamkeit einer Frau zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilt, ist es am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in Wolfen zu einer Diebstahlshandlung gekommen. Laut entsprechender Information hat sich das Ganze vor einem Einkaufsmarkt in der Wittener Straße abgespielt.

Demnach hatte eine 78-Jährige an der dortigen Hauswand ihr Damenfahrrad abgestellt und sich zu den Einkaufskörben begeben. An ihrem Fahrrad befand sich am Lenker ein Fahrradkorb, in dem sie ihre Handtasche samt Bargeld und persönlichen Dokumenten abgelegt hatte.

Als sie sich mit einem Einkaufskorb wieder zu ihrem Fahrrad begeben hatte, sah sie, wie eine männliche Person ihr Gefährt nahm und das Gelände in Richtung Skaterpark verließ. Damit waren auch Tasche und Inhalt verschwunden. Da die Rentnerin den bislang unbekannten Mann lediglich von hinten gesehen hat, konnte sie nur wenige Angaben zu dessen Erscheinungsbild machen. Er soll mit einer dunklen Jacke, deren Kapuze er auf den Kopf gezogen hatte, bekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat in Bitterfeld, Dammstraße 10, in Verbindung zu setzen.

Möglich ist das per Tel.: 03493/301-0 oder per E- Mail unter efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de