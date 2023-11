Nach einem Unfall am Kreisverkehr in der Niemegker Straße in Bitterfeld sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallauto machen können.

Bitterfeld/MZ. - Nach einem Unfall in Bitterfeld sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallauto machen können.

Der Unfall ereignete sich bereits am 30. Oktober. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine derzeit unbekannte Person in den Kreisverkehr in der Niemegker Straße. Beim Abbiegen in die Straße „Am Stadion“ kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 76 Jahre alten Fahrradfahrerin, die ebenfalls im Kreisverkehr unterwegs war. Die Seniorin kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste in ein Krankenhaus. Das weiße Auto hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt unvermindert fort. Durch Zeugen konnte jedoch noch das Kennzeichenfragment BTF-KK... erkannt werden.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail an [email protected] zu melden.