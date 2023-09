Dreister Diebstahl 74-jähriger Frau in Roitzsch werden aus dem Hausflur Einkaufsbeutel samt Portemonnaie geklaut

Das Opfer hatte ihre Beutel mit der Geldbörse in einem Mehrfamilienhaus in Roitzsch abgestellt, um in den Keller zu gehen. Als sie zurückkam, war plötzlich alles weg.