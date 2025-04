Eine 71-Jährige ist am Montag in Bitterfeld Opfer eines Taschendiebstahls geworden und hat das teuer bezahlt.

Eine 71-Jährige ist am Montag in Bitterfeld Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Bitterfeld/MZ. - Eine 71-Jährige ist am Montag in Bitterfeld Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Gegen 17.30 Uhr tätigte sie in einem Supermarkt in der Brehnaer Straße ihre Einkäufe. Dabei hatte sie ihre Handtasche im Warenkorb verstaut. Als sie an der Kasse ihre Artikel bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass Langfinger wohl einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und die Geldbörse sowie ihr Handy gestohlen hatten. Neben einer Bankkarte und Ausweisdokumenten befand sich ein Bargeldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich in dem Behältnis.

Als die Geschädigte nur wenig später eine Bankfiliale aufsuchte, um die Geldkarte sperren zu lassen, erlebte sie eine böse Überraschung. Die Täter hatten kurz zuvor bereits einen Bargeldbetrag in unterer vierstelliger Höhe mit der Karte abgehoben.

Die Polizei rät zu einem achtsamen Umgang mit Zahlungskarten und der persönlichen Geheimzahl. So muss die Pin in jedem Fall geheim gehalten und möglichst auswendig gelernt werden. Zahlungskarten sollten weder zusammen mit der Geheimzahl aufbewahrt werden, noch sollte die Pin auf der Karte selbst oder anderen persönlichen Gegenständen in der Handtasche vermerkt werden.