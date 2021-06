7.600 Quadratmeter neues Grün verlegt - Kinder erobern Platz

Sandersdorf/MZ - Eine Sternstunde des Sports nennt Union-Präsident Uwe Störzner den Moment, als er den schmucken Platz feierlich eröffnet. Sternstunde auch deshalb, weil es gelungen sei, innerhalb kurzer Zeit den nunmehr dritten Platz mit einem künstlichen Grün zu versehen.

„Wir wollen auf diesem Platz aber nicht nur der Jugend und den Erwachsenen unseres eigenen Vereins das Fußballspielen ermöglichen“, sagt Störzner. Auch Vereine aus den anderen Stadtteilen würden speziell in den Wintermonaten in Sandersdorf spielen. Das sei wichtig für ein sicheres Training aber auch für die Fitness der Spieler. Zur Erinnerung an diesen Tag überreichte der Vereinspräsident an Noch-Bürgermeister Andy Grabner ein selbst gestaltetes Stück Rasen in einem Rahmen. „Das soll auch im neuen Büro einen würdigen Platz finden“, wünscht sich Störzner.

Tim Hanke kann den Schuss von Andy Grabner abwehren. Foto: Maul

Und so war es dann auch dem Stadtoberhaupt vorbehalten, die ersten drei Schüsse auf das Tor abzugeben. Zwar konnte Torhüter Tim Hanke den ersten Ball noch mit den Fingern berühren, ein Tor aber nicht verhindern. Besser parierte er den zweiten Schuss und der dritte ging ein Stück am Gehäuse vorbei. Alles in allem eine würdige Einweihung mit einem kleinen sportlichen Akzent.

„Wir haben im September 2020 den Antrag auf Förderung gestellt und auch bald danach bewilligt bekommen“, beschreibt Grabner das Prozedere. Das habe gereicht, um eine 90-prozentige Förderung der insgesamt 287.000 Euro durch das Land zu bekommen. „Die restlichen 30.000 Euro stammen aus dem Haushalt der Stadt“, sagt Grabner.

Man müsse diesen Rasen zwar nicht bewässern, doch eine laufende Pflege sei enorm wichtig, erklärt Michael Herrmann vom Sachbereich Gebäudemanagement der Stadt. Als Sand zwischen den künstlichen Halmen habe man extra feinkörnigen Sand aus der Sahara einfliegen lassen. Dieser sei rundkörniger als der einheimische und verhindere bei einem Sturz größere Verletzungen. Und da müsse man schon immer mal wieder alles ordentlich reinigen, so der Fachmann. Schließlich wolle man diesen Platz ja einige Jahre ohne Probleme bespielen. „Der alte Kunstrasen hat rund 15 Jahre gehalten, war dann aber nicht mehr schön“, sagt Herrmann. Die ganze Prozedur des Umtauschens habe etwa sechs Wochen gedauert. Jetzt stehe dem Verein und auch anderen Nutzern wieder eine Fläche zur Verfügung, die sich nicht nur sehen, sondern auch ordentlich bespielen lasen kann, so Grabner.