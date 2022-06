675 Teilnehmer: Die Muldestauseeregatta war nach zwei Jahren Pause wieder ein Paradies für Kanuten

Nach zwei Jahren Coronapause herrschte endlich wieder Trubel am Muldestausee. Zur Regatta hatten sch 675 Starter aus 26 Vereinen gemeldet.

Friedersdorf/MZ - Man merkt Gabi Max die Freude an, wenn sie ihren Blick über die vielen Menschen am Ufer des Muldestausees schweifen lässt. Die Vorsitzende des Wassersportclubs Friedersdorf (WSC) kann dabei aber nur einen Teil der Sportler sehen, die sich auf dem weitläufigen Gelände aufhalten und an der 40. Muldestauseeregatta teilnehmen. Dabei geht es um Siege und Platzierungen im Schülerpokal.