63-Jährige missachtet Vorfahrt und kollidiert auf Kreuzung in Zscherndorf mit Pkw

Zscherndorf/MZ - Im Sandersdorf-Brehnaer Ortsteil Zscherndorf ist es am Montag gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach den Informationen aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld beabsichtigte eine 63 Jahre alte Ford-Fahrerin von der Straße „Am Markt“ nach rechts in die Lieselotte-Rückert-Straße einzubiegen.

Hierbei missachtete sie allerdings eine vorfahrtsberechtigte 34-Jährige, die mit einem einem VW auf der Lieselotte-Rückert-Straße in Richtung Ramsin unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beteiligten Fahrzeuge. Die Polizei geht von einer Gesamtschadenshöhe von circa 4.500 Euro aus. Personen wurden laut Polizeibericht nicht verletzt.