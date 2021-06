61-Jähriger kollidiert mit Baum am Ortseingang Brehna und geht dann nach Hause

Brehna - Eine Streifenwagenbesatzung staunte nicht schlecht, als sie am Dienstag gegen 23.30 Uhr an einem Feld an der Berliner Straße in Brehna entlangfuhren und plötzlich einen Nissan mit deutlichen Unfallspuren entdeckten. „Weit und breit waren jedoch keine Personen festzustellen“, so die Polizei.

Die Beamten ermittelten den Halter und suchten den 61-Jährigen zu Hause auf. Dieser erklärte ihnen, er sei auf der Berliner Straße aus Richtung B 100 gefahren und kurz vor dem Ortseingang Brehna nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Danach kollidierte er mit einem Baum und kam wenige Meter dahinter zum Stehen. Auf die Frage nach der Unfallursache ließ er sich nicht ein.

Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Auto liegt bei 7.000 Euro. Dazu schätze die Polizei den entstandenen Schaden am Baum auf 2.000 Euro. Gegen den 61-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (mz)