Busfahrten in die Geschichte 60 Jahre Stadtverkehr Wolfen - Das bringt nicht nur den Heimatverein auf Touren

In Wolfen rollt seit 60 Jahren der Stadtverkehr. Zum Denkmaltag soll an die im Minutentakt fahrenden Busse erinnert werden. Doch wie will der Heimatverein in die Historie reisen? Und welches Geheimnis wird am Bahnhof enthüllt?