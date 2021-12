541 neue Corona-Fälle am Mittwoch in Anhalt-Bitterfeld - 26 von 33 Intensivbetten belegt

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Lage auf den Intensivstationen in den drei Krankenhäusern des Landkreises verschärft sich. Laut dem Divi-Intensivregister gibt es an den drei Standorten in Bitterfeld, Köthen und Zerbst insgesamt 33 Intensivbetten. Davon waren am Mittwoch 26 Betten belegt. 15 davon wurden für Covid-19-Patienten benötigt. Wie viele von diesen Kranken zusätzlich beatmet werden müssen, teilte der Landkreis nicht mit. Am Dienstag wurden von 14 Covid-19-Patienten sechs beatmet.

Auch die Zahl der Neuinfizierten ist in Anhalt-Bitterfeld wieder angestiegen. Am Mittwoch wurden laut Kreissprecher Udo Pawelczyk 541 neue Fälle übermittelt. Das sind noch mal 104 Neuinfektionen mehr als am Vortag.

Die meisten Fälle sind mit 126 Neuinfektionen in Bitterfeld-Wolfen aufgetreten, dicht dahinter liegt Zerbst mit 119 Fällen. Weniger als die Hälfte davon weist Köthen auf dem dritten Platz auf. Dort wurden 49 Fälle gemeldet, dicht gefolgt von Raguhn-Jeßnitz.

Der vom RKI ermittelte Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 762,6 - ist angesichts der hohen Meldezahlen der vergangenen Tage aber mit Vorsicht zu bewerten.