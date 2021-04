53 neue Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld - 1.351 Schnelltest in einer Woche

Anhalt-Bitterfeld - Am Dienstag sind 53 weitere Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld hinzugekommen. Derzeit gelten 279 Personen als aktiv infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut nun 89,0.

Zudem gibt der Landkreis einen überblick über die in der vergangenen Woche durchgeführten Schnelltests: So sind in allen zehn Testzentren insgesamt 1.351 Corona-Schnelltests durchgeführt worden, von denen zwölf positiv ausfielen. Von diesen konnten allerdings nur fünf durch einen PCR-Test im Labor bestätigt werden.

Im Einzelnen gab es in Bitterfeld-Wolfen neun positive Schnelltests, von denen sich vier bestätigen ließen. Köthen einen positiven Schnelltest, die im Labor standhielt sowie einen positiven Schnelltest in Sandersdorf-Brehna, der sich nicht mittels PCR-Test bestätigen ließ.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 5.317 Personen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 147 sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Zudem befinden sich noch acht an Covid-19 erkrankte Personen in intensivmedizinischer Behandlung, vier von ihnen werden invasiv beatmet.

Für die laufende Woche werden für die Impfzentren in Wolfen und Köthen außerdem noch Impftermine mit Astrazenca an alle ab 60 vergeben. Wie gehabt erhält man diese per Telefon unter 116117 und unter www.impfterminservice.de.