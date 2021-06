52-Jähriger aus Brehna nach schwerer Brandstiftung in Haft

Brehna - Einem 52-jährigen Mann aus Sandersdorf-Brehna wird schwere Brandstiftung zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat daher am Samstag Haftantrag gestellt. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Köthen erließ Haftbefehl.

Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Laut einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau waren der Beschuldigte und eine 42-jährige Frau am Freitagabend im Bergmannswinkel von Brehna in einen Streit geraten, in dessen Folge die Frau floh. Daraufhin soll der Beschuldigte ein Möbelstück in Brand gesetzt haben.

Durch den Brand, der zwei Etagen des Hauses beschädigte, entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (mz)