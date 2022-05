52.000 Euro Schaden: Audi gerät auf der A9 bei Wolfen wegen Lkw ins Schleudern

Wolfen/MZ - Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 52.000 Euro und eine verletzte Person, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin, Höhe der Anschlussstelle Wolfen, ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, benutzte ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters Iveco die Auffahrt Wolfen, um auf die Autobahn zu fahren.

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer wechselte deshalb auf Höhe der Anschlussstelle Wolfen von der rechten auf die mittlere Fahrspur, um dem Kleintransporter das Auffahren auf die A9 zu ermöglichen. Allerdings zu knapp, denn ein 35-jähriger Audi-Fahrer der zur gleichen Zeit auf der mittleren Spur unterwegs war, musste dem Lkw nun nach links ausweichen. Dabei kam der Fahrer ins Schleudern und touchierte erst die vordere linke Fahrzeugseite des Lkws, drehte sich dann auf der Fahrbahn und kollidierte in der Folge mit dem Kleintransporter, welcher zwischenzeitlich auf die rechte Fahrspur der Autobahn aufgefahren war.

Dabei wurd der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Die rechte Fahrspur musste bis circa 13.45 Uhr für die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt werden.