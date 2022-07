500 Motorradfahrer treffen sich an der Bitterfelder Goitzsche

500 Biker aus ganz Europa - zum Beispiel der Slowakei - trafen am Donnerstag am Bitterfelder Stadthafen ein.

Bitterfeld/MZ - Finnische Flaggen, Sticker vom Nordkap, italienische und spanische Wortfetzen: Am Bitterfelder Stadthafen ging es am Donnerstagmittag international zu. Dazu glänzendes Chrom in der Sonne von hunderten Motorrädern.