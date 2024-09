Nix wie raus! Das denken die meisten in den Herbstferien. Und während die einen auf große Reise in ferne Länder gehen, entdecken andere die Annehmlichkeiten und spannenden Angebote vor der Haustür. Denn auch im Altkreis Bitterfeld kann man als Familie viel erleben.

Wenn das Wetter nicht mitspielt, laden das Kreismuseum in Bitterfeld, das DDR-Museum in Bobbau, das Industrie- und Filmmuseum Wolfen oder das Kulturquadrat in Zörbig ein. Wandern kann man in der Dübener Heide. Und für erkenntnisreiche Radtouren bietet sich die Erlebnisroute Kohle-Dampf-Licht-Seen an.

1. Entdecken und Erinnern

Das DDR-Museum in Bobbau sammelt Alltagsgegenstände. Foto: André Kehrer

Ältere werden sich an manches Vertrautes erinnern, Jüngere Spannendes und Kurioses entdecken können. Das DDR-Museum in Bobbau, Bobbauer Dorfstraße 21, sammelt Alltagsgegenstände aus der DDR-Zeit.

Gerade sind ein Büfett aus dem Dorfgasthof Reuden, eine Konservenbüchse Erbsen und ein Eishockeyspiel aus Blech in die Sammlung gekommen.

Vor allem geht es dem Verein „Geschichte(n) bewahren“ aber um das Gespräch der Menschen untereinander, um das Erinnern und das Erlebbarmachen des einstigen Alltags.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 13 bis 17 Uhr

Preise: Der Eintritt ist kostenlos

2. Ein tierisches Angebot

Esel sind bei den Besuchern besonders beliebt. Foto: Thomas Schmidt

Im Tiergehege in Greppin sind Jugendliche und Familien eingeladen, ihre Freizeit mit den Tieren zu verbringen. Das Areal am Anglerteich 2 bietet eine Vielzahl von Tieren, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Besonders beliebt sind die weißen Esel. Weiterhin gibt es Ponys, Ziegen, Schafe, Hühner, Wellensittiche, Hängebauchschweine und viele andere Tiere zu bestaunen. Die idyllische Umgebung am Anglerteich lädt zum Verweilen ein.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 7 bis 18 Uhr

Preise: Der Eintritt ist kostenlos

3. Experimente mit kühlem Element

Wissenswertes über Wasser gibt es im Wasserzentrum Foto: André Kehrer

Aus dem 1992 stillgelegten Wasserwerk ist am Rande der Stadt Bitterfeld mit dem Wasserzentrum Bitterfeld ein Informations- und Bildungszentrum entstanden.

An 43 Experimentierplätzen im Innen- und 22 im Außenbereich können sich vor allem Kinder und Jugendliche je nach Alter spielerisch oder im Versuch mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers und der vielschichten Problematik Wasser und Umwelt auseinandersetzen.

Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 14 Uhr, Mittwoch bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder und Jugendliche von 4 bis 16 Jahren zahlen 4,50 Euro

4. Adler-Cam, Tierfelle und Kreatives

Wissenswertes über Umwelt und Naturschutz Foto: André Kehrer

Entdecken, beobachten, basteln und lernen – im Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz „Haus am See“ in Schlaitz, Am Muldestausee 2, kommen Kinder aus dem Staunen nicht heraus. Per Live-Kamera kann man die jungen Seeadler im nahen Horst beobachten.

Die Dauerschau umfasst mehr als 400 Präparate, Schmetterlinge, Streichelfelle und Bienenschaubeute. Während der Ferien werden Kreativangebote gemacht.

Ferienkinder und ihre Familien können in dem Herbstferien vom 30. September bis 10. Oktober verschiedene Angebote zum kreativen Gestalten mit Naturmaterialien nutzen. Auch Pilz-Lehrwanderungen werden angeboten.

Öffnungszeiten: Das Informationszentrum hat zu den Veranstaltungen geöffnet

Preise: Erwachsene zahlen 2 Euro, Kinder zahlen 1 Euro, Materialkosten können noch dazukommen

5. Ein Schloss für die ganze Familie

Das Museum beherbergt einen Bestand von etwa 15.000 Objekten. Foto: Thomas Schmidt

Das Heimatmuseum und Schloss Zörbig laden Familien ein, ihre Ferien in einem historischen Ambiente zu verbringen und die faszinierende Geschichte der Region zu entdecken.

Das Schloss beherbergt das Heimatmuseum, das Archiv, die Bibliothek und den Victor-Blüthgen-Saal. Besucher können in den Gemäuern des Schlosses und des Schlossturms auf Entdeckungsreise gehen und dabei die wechselvolle Geschichte von der Urgeschichte bis in die jüngste Vergangenheit erleben. Der Sammlungsbestand des Museums umfasst 15.000 Objekte.

Öffnungszeiten: Da die Ausstellung gerade umgebaut wird, sollten sich Interessierte telefonisch unter 034956 25605 informieren, wann ein Besuch möglich ist.

Preise: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben kostenfreien Eintritt