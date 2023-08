Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - 5.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 21.45 Uhr in der Bitterfelder Bismarkstraße ereignete. Daran waren zwei Pkw beteiligt, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Hierbei befuhr der 19-jährige Fahrer eines Audi die Bismarckstraße in Richtung Wittenberg. In weiterer Folge hatte dieser die Absicht auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden VW und kollidierte mit diesem. Menschen wurden nicht verletzt.