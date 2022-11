48-Jähriger wird seit Freitag vermisst - Mann aus Sandersdorf braucht Medikamente

Sandersdorf/MZ - Seit Freitag, 4. November, wird der 48-jährige Alexander Daniel J. aus Sandersdorf-Brehna vermisst.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilt, hat der Mann am Freitagvormittag seine Wohnung im Ortsteil Sandersdorf verlassen. Seitdem weiß niemand, wo sich der Mann aufhält. Er ist circa 1,75 Meter groß und wiegt 80 bis 85 Kilogramm. Auffalend ist sein grauer Kinn- und Schnauzbart.

Wer hat Vermissten gesehen? (Foto: Polizei)

Am Tag seines Verschwindens war der Mann vermutlich mit einer schwarzen langen Stoffhose mit Kordeln bekleidet, er trug ein schwarzes Polo-Shirt sowie eine schwarze Jacke der Marke Engelbert Strauss. Wie die Polizei weiter erläutert, ist der Vermisste sehr wahrscheinlich mit einem schwarzen Citroën Berlingo mit Freiburger Kennzeichen (FR) unterwegs. Der Mann gilt als gesundheitlich beeinträchtigt und muss dringend regelmäßig Medikamente einnehmen.

Hinweise gehen an das Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 12 90 oder per E-Mail an [email protected]