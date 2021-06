47-Jähriger aus Anhalt-Bitterfeld soll 120.000 Euro gestohlen haben - Festnahme am Mittwoch

Zörbig/Friedersdorf - Die sächsische Polizei hat am Mittwoch mehrere Objekte in Anhalt-Bitterfeld durchsucht und einen 47-Jährigen festgenommen. Hintergrund ist der Verdacht des schweren Bandendiebstahls.

Nach MZ-Informationen erfolgten mehrere Zugriffe unter anderem in Zörbig und Friedersdorf, darunter auch die Wohnung des Beschuldigten. Dabei hat die Polizei nach eigenen Angaben größere Mengen Bargeld, hochwertigen Schmuck, eine hochwertige Uhr, einen Audi SQ7, eine Schusswaffe mit Munition sowie Tatmittel sichergestellt.

Dem 47-Jährigen Deutschen wird vorgeworfen, dass er zusammen mit bisher unbekannten Mittätern seine Lebensunterhalt durch Diebstähle bestritten haben soll. Dazu habe er sich bereits am 5. September 2020 mit mehreren Personen zusammengeschlossen.

120.000 Euro aus Geldautomaten in Sachsen gestohlen

Mit diesen soll er in der Nacht vom 5. auf den 6. September auf das Dach eines Einkaufsmarktes in der Riesaer Straße im sächsischen Großenhain (Landkreis Meißen) gestiegen sein, um anschließend Löcher in die Dachhaut zu flexen und in den nicht alarmgesicherten Vorraum vorzudringen. Dort hätten er und seine Mittäter mit einem Trennschleifer die Rückwand eines Geldautomaten geöffnet und Bargeld in Höhe von über 120.000 Euro erbeutet.

Zusätzlich entstand am Automaten ein Schaden von 24.000 Euro, am Gebäude von rund 10.000 Euro.

Der 47-Jährige ist bereits erheblich vorbestraft und war auf Bewährung

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hatte der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden Haftbefehl sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung und andere Objekte in Anhalt-Bitterfeld erlassen. Der 47-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, dieser hat den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

Laut Polizei ist der Beschuldigte bereits erheblich vorbestraft und stand bei Begehung der Tat unter Bewährung.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern weiter an und sind auch auf die bislang unbekannten Mittäter gerichtet. (mz)