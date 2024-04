In Raguhn-Jeßnitz sind alle Kandidaten bestätigt. Welche Parteien und Wählergruppen antreten und wer allein in den Rat einziehen möchte.

Am 9. Juni wird auch in Raguhn-Jeßnitz über die Zusammensetzung des Stadtrates abgestimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/MZ. - Zur Stadtratswahl treten am 9. Juni in Raguhn-Jeßnitz insgesamt 46 Kandidaten an. 45 von ihnen vertreten drei Parteien und vier Wählergruppen. Ralf Hänsch aus Lingenau wirft indes als Einzelbewerber seinen Hut in den Ring. Das hat der Wahlausschuss beschlossen und zugleich mitgeteilt, dass alle Bewerber die nötigen Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Wahl erbracht hätten.