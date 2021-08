43-Jähriger wird beim Einpacken der Einkäufe zwischen Auto und Einkaufswagen eingeklemmt

Wolfen/MZ - Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße in Wolfen ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte ein 77-jähriger Saab-Fahrer beim Ausparken mit dem Einkaufswagen eines 43-Jährigen. Daraufhin wurde der Mann, der gerade seine Einkäufe verladen wollte, zwischen dem Einkaufswagen und seinem Citroën eingeklemmt. An den Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 600 Euro.