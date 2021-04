41 Autos im verkehrsberuhigten Bereich in Schierau geblitzt - Spitzenreiter war 33 km/h zu schnell

Schierau - Am Ziegelberg im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Schierau hat die Anhalt-Bitterfelder Polizei am Mittwoch nach dem Hinweis eines Bürgers eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und insgesamt 41 Autofahrer „geblitzt“. Die Messstelle befand sich dort in einem verkehrsberuhigten Bereich, in dem Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, die 15 km/h entspricht.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 51 km/h. Dieser Geschwindigkeitsverstoß ist auch nach Abzug einer Toleranz von 3 km/h noch über 30 km/h zu schnell und wird laut Bußgeldkatalog mit einer Strafe von 160 Euro, 2 Punkten und 1 Monat Fahrverbot belegt.