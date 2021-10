39 neue Corona-Infektionen - Inzidenzwert klettert in Anhalt-Bitterfeld auf 115,8

Anhalt-Bitterfeld/MZ/CZE - Was sich seit Tagen angedeutet hat, ist am Freitag eingetreten. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hat im Landkreis erstmals seit langem die Marke von 100 übersprungen - und das gleich deutlich. Laut dem RKI liegt der Wert derzeit bei 115,8 (Stand Freitag 0 Uhr). Damit liegt der Landkreis nun etwa beim Landeswert von Sachsen-Anhalt, der 117,9 beträgt.

Auch am Freitag hat es wieder 39 neue Infektionen gegeben. Betroffen sind laut Kreissprecher Udo Pawelczyk alle zehn Kommunen, jedoch jeweils nur im einstelligen Bereich. Die meisten Neuinfektionen wurden in Zerbst registriert, dort gab es acht neue Fälle. Dahinter folgen Bitterfeld-Wolfen mit sieben sowie Köthen und Zörbig mit jeweils sechs Fällen. Je drei neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden in Raguhn-Jeßnitz und der Stadt Südliches Anhalt gezählt. Sandersdorf-Brehna und Muldestausee melden jeweils zwei neue Fälle. In Aken und dem Osternienburger Land gab es jeweils eine Neuinfektion.

Insgesamt sind inzwischen im gesamten Landkreis 344 Menschen infiziert. An der Spitze liegt ebenfalls Zerbst mit 60 infizierten Einwohnern, dicht gefolgt von Raguhn-Jeßnitz mit 59 und Bitterfeld-Wolfen mit 57 Infizierten. Die wenigsten Fälle insgesamt hat momentan Aken mit elf Infizierten. Gegenwärtig werden vier Menschen intensivmedizinisch behandelt. Drei Personen werden invasiv beatmet.