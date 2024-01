Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Roitzsch/MZ. - Offenbar die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers hat in Roitzsch zu einem Unfall geführt, der einen nicht geringen Sachschaden nach sich zog. Nach Informationen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld ist das Ganze am Freitag in der dortigen Ernst-Thälmann-Straße passiert. Hier hatte eine 30-jährige Fahrerin ihren Pkw Skoda, den sie dort geparkt hatte, geöffnet und stand an der Fahrertür. Ein 38-jähriger Toyota-Fahrer hat dies laut der Info nicht beachtet und ist mit seinem Auto gegen die geöffnete Tür gefahren.