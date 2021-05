38-Jährige attackiert, bespuckt und beleidigt Reisende am Bahnhof in Bitterfeld

Bitterfeld - Eine 38-Jährige hat am Bitterfelder Bahnhof über das Wochenende gleich mehrfach für Ärger gesorgt und sieht sich nun mit mehreren Anzeigen werden Körperverletzung und Beleidigung konfrontiert.

6,5 Zentimeter lange Wunde am Hals eines 23-Jährigen bei Angriff verursacht

Das erste Mal war sie der Polizei am Samstagabend aufgefallen: Ein 23-Jähriger Mann war von der Frau gegen 17.45 Uhr am Bahnsteig 3 unvermittelt angegriffen worden. Sie fügte ihm eine 6,5 Zentimeter lange Kratzwunde am Hals zu, bevor ein couragierter Mitreisender die Frau auf Abstand brachte und mit dem 23-Jährigen in eine S-Bahn nach Halle einstieg. Die 38-jährige Deutsche hämmerte daraufhin aber noch an die Scheiben des Zuges.

Das Zugpersonal hatte da schon die Bundespolizei informiert, am Hauptbahnhof wurden schließlich die Aussagen der Zeugen und des Geschädigten aufgenommen und eine Strafanzeige gegen die Frau aus Bitterfeld gefertigt. Dabei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht zum ersten Mal angegriffen worden sei.

Frau im Rollstohl wurde beschimpft und bespuckt

Am Sonntagmorgen stieß schließlich eine Streife des Bundespolizei gegen 8.30 Uhr auf die sichtbar angetrunkene Frau, die erneut Reisende und Reinigungspersonal der Deutschen Bahn lautstark beschimpfte. Da keiner der Betroffenen Anzeige erstatten wollte, versuchte die Polizei die 38-Jährige zunächst verbal zu belehren. Als sie weiter Reisende belästigte, wurde ihr schließlich ein Platzverweis erteilt und die Frau nach mehrmaligen Auffordern mit einfacher körperlicher Gewalt vor den Bahnhof gebracht. Das hielt sie aber nicht davon ab, direkt im Anschluss erneut zu versuchen den Bahnhof zu betreten - was die Bundespolizisten zunächst verhinderten.

Kurz vor 12 Uhr hatte sie sich aber erneut Zutritt verschafft und eine 37-jährige Reisende, die in einem Elektrorollstuhl unterwegs war, beleidigt und schließlich bespuckt. Die Frau rief die Polizei und erstattete Anzeige. Zudem kam die 38-Jährige in Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 2,96 Promille, schließlich wurde noch ein Rettungswagen hinzugerufen, der die Frau untersuchte. (mz)